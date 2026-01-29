Quotidiano di Gela

Alberi trascinati via dal vento, interventi di ripristino in diverse aree

Sono tanti i punti che registrano la caduta di alberi e pali dell'illuminazione, a causa del vento della notte

29 gennaio 2026
Gela
Cronaca
Gela. Dalle frazioni balneari alle strade di collegamento verso la città ma anche le aree urbane. Sono tanti i punti che registrano la caduta di alberi e pali dell'illuminazione, a causa del vento della notte. Sul posto, sono arrivati i tecnici e gli operatori della Ghelas. Sì procederà con la rimozione per garantire la piena viabilità.

