La designazione Alabiso nel consiglio direttivo nazionale di Assotir, affiancherà il presidente Di Carlo

Nella struttura nazionale, affiancherà il presidente eletto durante l'assemblea, Federico Di Carlo, imprenditore romano del settore

Gela. L'imprenditore cinquantaquattrenne Emanuele Alabiso, alla testa di una società locale del settore dell'autotrasporto e della logistica, giunta alla terza generazione familiare, è stato nominato componente del consiglio direttivo nazionale di Assotir, tra le principali associazioni di categoria del settore, aderente alla consulta nazionale. Alabiso, che è anche stato consigliere comunale, già aveva ricoperto il ruolo di segretario di Assotir per le province di Caltanissetta e Agrigento. Nella struttura nazionale, affiancherà il presidente eletto durante l'assemblea, Federico Di Carlo, imprenditore romano del settore.