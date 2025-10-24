Al via le Comunità energetiche rinnovabili

Sulla materia ha lavorato la commissione consiliare sviluppo economico, insieme agli uffici comunali

Gela. In città si da' ufficialmente avvio al percorso per la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Un passo concreto verso un futuro più sostenibile, partecipato e solidale.

Le Comunità Energetiche rappresentano una grande opportunità per la Sicilia: permettono di produrre, condividere e utilizzare energia pulita generata da fonti rinnovabili, riducendo i costi in bolletta e contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico.

A Gela, città con una lunga storia industriale e un grande potenziale energetico, la nascita delle CER segna un nuovo modello di sviluppo locale fondato su:

• energia sostenibile e condivisa,

• coinvolgimento attivo di cittadini, imprese ed enti locali,

• benefici ambientali, economici e sociali per l’intera comunità.

Invitiamo cittadini, associazioni, imprese e istituzioni a partecipare e aderire al progetto. Sulla materia ha lavorato la commissione consiliare sviluppo economico, insieme agli uffici comunali.

"Insieme possiamo costruire una Gela più verde, autonoma e solidale, protagonista della transizione energetica della Sicilia", fanno sapere da Palazzo di Città.