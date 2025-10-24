Quotidiano di Gela

Al via le Comunità energetiche rinnovabili

Sulla materia ha lavorato la commissione consiliare sviluppo economico, insieme agli uffici comunali

24 ottobre 2025 14:22
Gela
Attualità
Gela. In città si da' ufficialmente avvio al percorso per la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Un passo concreto verso un futuro più sostenibile, partecipato e solidale.
Le Comunità Energetiche rappresentano una grande opportunità per la Sicilia: permettono di produrre, condividere e utilizzare energia pulita generata da fonti rinnovabili, riducendo i costi in bolletta e contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico.
A Gela, città con una lunga storia industriale e un grande potenziale energetico, la nascita delle CER segna un nuovo modello di sviluppo locale fondato su:
• energia sostenibile e condivisa,
• coinvolgimento attivo di cittadini, imprese ed enti locali,
• benefici ambientali, economici e sociali per l’intera comunità.
Invitiamo cittadini, associazioni, imprese e istituzioni a partecipare e aderire al progetto. Sulla materia ha lavorato la commissione consiliare sviluppo economico, insieme agli uffici comunali.
"Insieme possiamo costruire una Gela più verde, autonoma e solidale, protagonista della transizione energetica della Sicilia", fanno sapere da Palazzo di Città.

