Al via la ventesima edizione del SalinaDocFest tra proiezioni e odissee contemporanee

È partito il SalinaDocFest, che quest'anno festeggia l'importante traguardo della sua ventesima edizione

SALINA (MESSINA) (ITALPRESS) – È partito il SalinaDocFest, che quest’anno festeggia l’importante traguardo della sua ventesima edizione. Cinque giorni di proiezioni e dibattiti guidati dal tema di forte attualità delle “Odissee contemporanee”.Dopo il debutto di ieri sera con il regista internazionale Uberto Pasolini, la giornata di oggi entra nel vivo focalizzandosi sul legame tra letteratura, territorio e libertà. Tra i grandi protagonisti attesi oggi sull’isola ci sono Daria Bignardi, che presenterà il suo libro-testimonianza sulle carceri, e lo scrittore Niccolò Ammaniti, pronto a raccontare una Sicilia sospesa tra realtà e mito. In serata, spazio anche alla musica con l’omaggio di Etta Scollo alla grande Rosa Balistreri. Il programma entra nel vivo giovedì 9 luglio. Alle 11, a Santa Marina Salina, il Caffè Letterario ospita Daria Bignardi per un incontro dedicato al libro “Ogni prigione è un’isola”. Nel pomeriggio, dalle 15 al Centro Congressi di Malfa, spazio al concorso nazionale con la proiezione dei documentari in gara. Alle 18, al Wine Bar Ravesi, incontro con Niccolò Ammaniti sul tema della memoria, mentre alle 21.30, in piazza a Malfa, sono previsti i premi dedicati a Daria Bignardi e allo scrittore, seguiti dal concerto di Etta Scollo e dagli appuntamenti della sezione Musica.Doc.

Venerdì 10 luglio il festival prosegue con l’incontro delle 11 dedicato alle isole del cinema con Marco Müller. Nel pomeriggio continuano le proiezioni del concorso, mentre alle 19.30 a Santa Marina Salina è attesa la regista Sepideh Farsi per l’incontro “Gaza, la vita sotto assedio”. In serata il festival propone il suo lavoro “Put Your Soul on Your Hand and Walk” e il concerto di Mario Incudine. Sabato 11 luglio spazio ai mestieri del cinema con Valeria Golino, protagonista alle 11 del Caffè Letterario. Nel pomeriggio la proiezione di “A War on Women”, mentre alle 19.30 l’incontro con Valeria Golino, Mario Martone e Ippolita di Majo anticipa la serata dedicata al film “Fuori”. Domenica 12 luglio la chiusura della ventesima edizione sarà affidata a Milo Manara, protagonista di un incontro alle 11 e della proiezione del documentario a lui dedicato alle 15. La serata finale, alle 21.30 in piazza a Malfa, assegnerà i premi del festival e si concluderà con la proiezione di “La quinta stagione”.

– foto ufficio stampa SalinaDocFest –

(ITALPRESS).