Al via il torneo di Walking Football, Morgana: “Opportunità di sport e benessere” / Video

PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia pronta a partire con il Walking Football. Oggi, presso la sala consiglio del Comitato regionale della Figc-Lega Nazionale Dilettanti, è stato presentato il primo torneo sperimentale della nuova disciplina. A fare gli onori

PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia pronta a partire con il Walking Football. Oggi, presso la sala consiglio del Comitato regionale della Figc-Lega Nazionale Dilettanti, è stato presentato il primo torneo sperimentale della nuova disciplina. A fare gli onori di casa il presidente della Lnd siciliana Sandro Morgana, insieme al vicepresidente Dino Corbo e a Antonio Rubino, responsabile regionale Walking Football (Calcio camminato).

“Dopo aver organizzato lo scorso ottobre il primo evento promozionale che abbiamo chiamato ‘Passo Lento, Emozioni Veloci’, siamo pronti per questa nuova esperienza: un vero e proprio campionato sperimentale del Walking Football – ha sottolineato il massimo dirigente regionale -. Questa disciplina è certamente una opportunità di sport e benessere, rivolta a tutti, donne over 40 e uomini over 50. Sarà come sempre una occasione che va oltre lo sport: l’attività ha tra i suoi principali scopi soprattutto quello della tutela della salute, del benessere fisico e psicologico. Saranno momenti di grande partecipazione e di inclusione sociale che da domani e fino al 7 giugno, data della fase finale, vedranno in attività appassionati di calcio e non solo”.

Nel corso della conferenza si è sottolineato uno degli aspetti fondamentali di questa innovativa quanto interessante disciplina: il calcio non ha età e, soprattutto, non ha bisogno di corsa. “Il calcio camminato è una attività sportiva adattata, aperta a uomini e donne anche in età avanzata. Oltre a costituire una opzione per tornare a praticare uno sport per tutte le persone mature, il calcio camminato è anche una possibilità riabilitativa comprovata in letteratura medica in campo cardiologico, diabetologico e neurologico – sottolinea Antonio Rubino, referente dell’attività, nonchè cardiologo emodinamista -. L’attività unisce la passione per il calcio alla necessità di uno stile di vita sano, inclusivo e a basso impatto fisico”.

Non solo anche a livello regolamentare sono stati stabiliti dei particolari quanto significativi paletti. “Ci siamo posti come primo obiettivo quello di armonizzare al meglio le regole, facendo un innesto tra quelle internazionali e quelle già applicate in maniera sperimentale dalla regione Piemonte. I due cardini principali da seguire in campo sono: il divieto assoluto della corsa e del contatto fisico”, come ha sottolineato il vice presidente del Cr Sicilia Dino Corbo.

Sono, inoltre, intervenuti anche il presidente della Federazione medici sportivi Vittorio Virzì e alcuni componenti delle squadre che prenderanno parte al campionato. Nell’occasione è stato anche diramato il programma ufficiale della manifestazione sportiva: si parte domani alle ore 10 ai campi del New Garden Center di Palermo.

L’atto conclusivo è invece fissato per le final four del 6 e 7 giugno prossimo. L’organizzazione dell’evento è affidata alla delegazione provinciale di Palermo. Sarà il primo banco di prova ufficiale per organizzatori, arbitri e giocatori. Sono già in cantiere numerose iniziative per l’allestimento di tornei locali affidati anche alle delegazioni provinciali.

L’attività del Walking Football sarà inclusa nel Comunicato Ufficiale n. 1 della prossima stagione 2026-27.

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-Foto ufficio stampa Lnd Sicilia-

(ITALPRESS).