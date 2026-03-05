Al via il progetto “Mare Amico” per educare i giovani all’inclusività e al rispetto del mare

A conclusione del percorso, gli studenti parteciperanno a un’uscita al mare insieme ai tutor, un momento pratico pensato per permettere ai ragazzi di mettere in pratica e vivere direttamente quanto appreso durante gli incontri formativi.

Gela. È stato avviato il progetto “Mare Amico”, promosso dall’associazione APSGELADUEMILADODICI, con l’obiettivo di educare i giovani all’inclusività e alla conoscenza dell’ambiente marino. L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole medie dei comuni di Gela, Butera e Niscemi e affronta diverse tematiche legate al mare: dalla tutela dell’ambiente alla prevenzione, fino alle regole sul salvataggio e alle norme vigenti in mare.

Il primo incontro di apertura si è svolto presso la scuola P.E. Giudici, alla presenza della dirigente scolastica Maria Lina La China, del sindaco Terenziano Di Stefano e dell’assessore all'istruzione Giuseppe Di Cristina, che hanno espresso apprezzamento per l’importante valore educativo dell’iniziativa.

Il progetto coinvolge diversi professionisti che accompagneranno gli studenti come tutor nelle varie attività formative. Tra loro Salvatore Sequino, Roberto Carfì, Anita Cafà e Alfonso Angilella.

A conclusione del percorso, gli studenti parteciperanno a un’uscita al mare insieme ai tutor, un momento pratico pensato per permettere ai ragazzi di mettere in pratica e vivere direttamente quanto appreso durante gli incontri formativi.