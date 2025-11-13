Al via il liceo Musicale sulle note dell'arricchimento culturale del territorio

La cerimonia di inaugurazione del liceo Musicale si terrà il 17 novembre alle 10.30 nei locali del liceo classico "Eschilo" diretto da Maurizio Tedesco.

Appuntamento il 17 novembre alle 10.30 al liceo classico "Eschilo" per la cerimonia di inaugurazione del liceo musicale. La scuola diretta da Maurizio Tedesco presenta alla città la prima classe del Liceo musicale composta da studenti di Gela, Niscemi e Butera. Un indirizzo di studi che arricchisce l'offerta formativa per i giovani di Gela e del comprensorio e si pone come un tassello importante del processo di crescita culturale del territorio. Una giornata dedicata alla musica con le esibizioni degli studenti delle sezioni delle scuole medie ad indirizzo musicale, alla presenza del dirigente Usp di Caltanissetta, Marcello Li Vigni, e delle massime cariche istituzionali del territorio.