Al via il campus estivo della Procivis

Parte il campus estivo

Gela. Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il Campus Estivo Procivis. È pronto a partire per una settimana intera vissuta al cento per cento nello spirito e nelle attività della Protezione Civile.

​Le giornate saranno ricche e intense, con attività e laboratori sia al mattino che al pomeriggio. Anche in questa edizione non mancheranno:

​incontri speciali con tutte le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, il 118 e il Sindaco. Quest'anno la fascia d'età si alza a partire dai 10 anni. Questo campus non è un semplice Grest, ma un'attività con un senso profondo di crescita e responsabilità, e siamo pronti ad accogliervi. L'obiettivo è avvicinare i ragazzi al mondo della Protezione Civile e del soccorso. "Per questo, consigliamo a tutti i partecipanti di invitare i propri amici: fare squadra e imparare ad aiutare gli altri insieme è ancora più bello..Come sempre, iscriversi è semplicissimo. Basta inviare una email a: [email protected]

​Nella mail indicate:

​Nome e cognome del genitore.

​Nome e cognome del ragazzo o della ragazza.

​Eventuali patologie o allergie alimentari.

​Per maggiori informazioni:

Chiamare al numero 0933938312

​Vi aspettiamo numerosissimi per vivere un'estate indimenticabile all'insegna della sicurezza, dell'amicizia e del divertimento", fanno sapere dalla Procivis.