Al via i saldi estivi : segnali positivi per il commercio locale

Confcommercio Ascom Gela chiede regole più eque tra commercio online e tradizionale, maggiori controlli sui saldi irregolari e incentivi per promuovere la spesa di prossimità.

Gela.Partono oggi, sabato 5 luglio, i saldi estivi anche a Gela, in linea con il calendario regionale della Sicilia. Il commercio locale guarda a questo appuntamento con grande attenzione e rinnovato ottimismo: dopo anni difficili segnati dalla pandemia, il settore registra finalmente una ripresa significativa, con un incremento delle vendite stimato intorno al 20% rispetto allo stesso periodo del 2024.A rilevarlo è Confcommercio Ascom Gela, che evidenzia un ritorno importante degli acquisti nei negozi di prossimità. Un trend positivo spinto dal desiderio dei consumatori di vivere un’esperienza d’acquisto diretta, personalizzata e fondata sul rapporto umano con i commercianti, elementi che distinguono il commercio fisico da quello online.Nonostante i segnali incoraggianti, permangono forti squilibri tra il commercio tradizionale e l’e-commerce. Le vendite online godono di maggiore libertà promozionale e minori vincoli normativi, mentre i negozi fisici sono ancora legati a regole rigide su orari, periodi di saldi e modalità promozionali. Per questo motivo, Confcommercio Ascom Gela ha lanciato un appello alle istituzioni locali e regionali. I saldi estivi, attivi dal 5 luglio al 15 settembre, rappresentano un’occasione cruciale per rilanciare i ricavi dei negozi, valorizzare l’identità commerciale della città e rafforzare il legame con la clientela locale. L’obiettivo è chiaro: offrire qualità, assistenza e creatività, con promozioni trasparenti e nel pieno rispetto delle regole.

“Il commercio fisico è essenziale per il tessuto urbano – ribadisce il vicepresidente di Confcommercio –Crea occupazione, garantisce affidabilità e mantiene vive le strade della città. Va tutelato con misure concrete e aggiornate ai tempi.”