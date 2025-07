Al via a Terrasini il campionato italiano Under 18 di scacchi

PALERMO (ITALPRESS) & Si è svolta al Circolo canottieri Roggero di Lauria a Mondello (Pa) la conferenza stampa di presentazione dei & Italiani Scacchi& 8-10-12-14-16-18 che si svolgeranno a Città del mare a Terrasini (PA) dal 2

PALERMO (ITALPRESS) – Si è svolta al Circolo canottieri Roggero di Lauria a Mondello (Pa) la conferenza stampa di presentazione dei “Campionati Italiani Scacchi” 8-10-12-14-16-18 che si svolgeranno a Città del mare a Terrasini (PA) dal 28 giugno al 5 Luglio.

Sono intervenuti l’Assessore Regionale delle attività produttive Edmondo Tamajo, Roberto Mogranzini, Grande maestro di Scacchi ed amministratore unico di Unichess – Università degli Scacchi, Riccardo Merendino Presidente Palermo Scacchi e Vice Presidente Nazionale Federazione scacchistica Italiana, Direttore Nazionale Torneo, Nicola Vernuccio, direttore generale della Città metropolitana di Palermo ed in rappresentanza del Sindaco Lagalla e Antonio Maestri, Presidente Accademia Scacchistica Monrealese. Si apre, dunque, a Terrasini il Campionato Italiano Giovanile Under 18 di scacchi, una delle manifestazioni più prestigiose promosse dalla Federazione Scacchistica Italiana.

L’evento, che proseguirà per tutta la settimana, vede la partecipazione di 1300 giovani scacchisti provenienti da tutte e 20 le regioni italiane, con Sicilia e Lombardia in testa per numero di iscritti. L’organizzazione è curata da Unichess, realtà leader in Italia nell’organizzazione di grandi eventi scacchistici con a capo il Grande Maestro Roberto Mogranzini, in collaborazione con Le Due Torri di Bologna ed Accademia Monrealese Scacchi realtà locale di grande spessore scacchistico nazionale.

La manifestazione è patrocinata da Regione Siciliana, Sport e Salute, Federazione Scacchistica Italiana, Città Metropolitana di Palermo, Camera di Commercio di Palermo, comune di Terrasini e Monreale. Domani sera cerimonia di apertura con tutti i protagonisti.

