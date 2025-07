Al Teatro Massimo ‘Opera in concerto’ diretta da Gianna Fratta

PALERMO (ITALPRESS) & Dopo il successo dei primi due appuntamenti, torna domani, giovedì 3 luglio, alle 21, al Teatro Massimo, & in Concerto& una formula che propone arie di grande bellezza del repertorio lirico interpretate dalle

PALERMO (ITALPRESS) – Dopo il successo dei primi due appuntamenti, torna domani, giovedì 3 luglio, alle 21, alTeatro Massimo, “Opera in Concerto”, una formula che propone arie di grande bellezza del repertorio lirico interpretate dalle voci di giovani talenti. Il concerto vedrà protagonista l’Orchestra del Teatro Massimo questa volta diretta dal Maestro Gianna Fratta, che fa il suo ritorno al Teatro Massimo dopo il successo de Le sacre du printemps lo scorso febbraio.

Sul palco, le voci dei soprani Maria Cristina Napoli eFederica Maggì, e dei tenori Samuele Di Leo e Davide Battiniello, tutti giovani e apprezzati interpreti già vincitori di premi internazionali. Il programma musicale fa dialogare l’opera francese di Bizet e Massenet con il repertorio italiano di fine Ottocento e inizio Novecento, presentando anche pagine di raro ascolto di Wolf Ferrari, Puccini e Leoncavallo.

Il concerto si aprirà con il Prélude da Carmen di Bizet e proseguirà con arie celeberrime come “Pourquoi me réveiller” dal Werther di Massenet (con Samuele Di Leo) e “Les oiseaux dans la charmille” da Les contes d’Hoffmann di Offenbach (con Federica Maggì). Non mancheranno momenti dedicati a Bizet con “Parle-moi de ma mère” da Carmen, interpretato da Maria Cristina Napoli e Samuele Di Leo.

La sezione dedicata all’opera italiana includerà la Serenata da I gioielli della Madonna di Wolf-Ferrari e pagine pucciniane amatissime come “Quando men vo” da La bohème (Federica Maggì), “Sì. Mi chiamano Mimì” (Maria Cristina Napoli) e “O soave fanciulla” (Maria Cristina Napoli e Davide Battiniello) sempre da La bohème. Il tenore Davide Battiniello darà voce all’emozionante “Recitar!… Vesti la giubba” da Pagliacci di Leoncavallo e al celeberrimo “Nessun dorma” da Turandot.

In programma anche brani come La tregenda da Le villi e l’Intermezzo da Manon Lescaut di Puccini, l’Ouverture da Il segreto di Susanna di Wolf-Ferrari e duetti e quartetti coinvolgenti come “Tutto tace” da L’amico Fritz di Mascagni e “Bevo al tuo fresco sorriso” da La rondine di Puccini, che vedranno impegnati tutti i solisti. Durata: 1 ora e 15 minuti (senza intervallo). Biglietti: da 10 a 25 euro Gianna Fratta ha deciso di dedicare la sua vita alla direzione all’età di nove anni, la prima volta che ha ascoltato un’orchestra dal vivo mentre studiava pianoforte al Conservatorio di Milano.

Si è diplomata giovanissima in pianoforte, composizione, musica corale, direzione di coro e direzione d’orchestra, parallelamente a una laurea in giurisprudenza. Nel corso della sua carriera, ha suonato e diretto nei più importanti teatri del mondo, tra cui il Teatro Coliseo di Buenos Aires, la Carnegie Hall di New York, e il Seoul Arts Center, Opera di Hong Kong, lo Smetana Hall di Praga, e il Teatro Municipal di São Paolo. Tra le orchestre internazionali con cui ha collaborato figurano i Berliner Symphoniker, la Prime Orchestra di Seoul, l’Orchestra Sinfonica di Macao, l’Orchestre National d’Île-de-France, l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Hong Kong, la Royal Academy di Londra e molte altre.

L’attività direttoriale in Italia conta collaborazioni con le principali orchestre come l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino, l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, la Filarmonica Arturo Toscanini di Parma, l’Orchestra Regionale Toscana, l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona, la Sinfonica di Milano, l’Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, I Pomeriggi Musicali e molte altre, al fianco di artisti come Martha Argerich, Gidon Kremer, Sergej Krylov, Avi Avital, Raina Kabaiwanska, David Garrett.

– Foto Ufficio stampa Fondazione Teatro Massimo –

(ITALPRESS)