Al teatro Antidoto parte l’ VIII stagione teatrale “Epicicli”

Sei appuntamenti ,da dicembre 2025 a maggio 2026,con il teatro contemporaneo, firmati da grandi nomi della scena italiana, tra ironia, poesia e riflessione.

Gela. La cooperativa Punto Improprio presenta l’VIII Stagione Teatrale Epicicli, un ricco calendario di spettacoli da dicembre 2025 a maggio 2026. Con la sua ottava edizione, la rassegna Epicicli firmata da Punto Improprio torna a illuminare la scena del Teatro Antidoto di Gela, portando con sé una nuova costellazione di storie, linguaggi e sensibilità. Sei appuntamenti che confermano la vocazione di questo progetto: offrire al pubblico un teatro vivo, intelligente, capace di interrogare il presente e di creare comunità. Ad ospitare la rassegna il teatro antidoto che non è solo un luogo fisico ma un simbolo: un piccolo spazio dove il teatro è ancora un gesto necessario, un antidoto – come suggerisce il nome – al rumore del mondo.

Il calendario degli spettacoli:

-11 dicembre 2025 – ore 21:00-“Il rasoio di Occam” di Giusi Arimatea e G.M. Currò

Produzione: Clan degli Attori

-18 gennaio 2026 – ore 19:00 “Futti futtitini ma non ti fari futtiri” di Tommaso D’Alia, Giovanna Malaponti e Valerio Castriziani

Regia: Tommaso D’Alia

-8 febbraio 2026 – ore 19:00 “Polifemo innamorato” da Teocrito e Ovidio, di e con Giovanni Calcagno

Produzione: La Casa dei Santi

- 8 marzo 2026 – ore 19:00 “Polvere”di Saverio La Ruina con Saverio La Ruina e Cecilia Foti

Produzione: Scena Verticale

-19 aprile 2026 – ore 19:00 “Metti che rinasco” di e con Sergio Vespertino

Regia: Sergio Vespertino

- 10 maggio 2026 – ore 19:00 “Agamemno-Man” tratto da Eschilo

Regia: Collettivo V.A.N.

Il costo dell’abbonamento per l’intera stagione è di €90 (ridotto €70).

I biglietti sono disponibili anche online su liveticket.it/puntoimproprio.

Per informazioni e prenotazioni:

📞 329 4124903

📞 327 8723050