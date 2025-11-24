Al teatro Antidoto parte l’ VIII stagione teatrale “Epicicli”
Sei appuntamenti ,da dicembre 2025 a maggio 2026,con il teatro contemporaneo, firmati da grandi nomi della scena italiana, tra ironia, poesia e riflessione.
Gela. La cooperativa Punto Improprio presenta l’VIII Stagione Teatrale Epicicli, un ricco calendario di spettacoli da dicembre 2025 a maggio 2026. Con la sua ottava edizione, la rassegna Epicicli firmata da Punto Improprio torna a illuminare la scena del Teatro Antidoto di Gela, portando con sé una nuova costellazione di storie, linguaggi e sensibilità. Sei appuntamenti che confermano la vocazione di questo progetto: offrire al pubblico un teatro vivo, intelligente, capace di interrogare il presente e di creare comunità. Ad ospitare la rassegna il teatro antidoto che non è solo un luogo fisico ma un simbolo: un piccolo spazio dove il teatro è ancora un gesto necessario, un antidoto – come suggerisce il nome – al rumore del mondo.
Il calendario degli spettacoli:
-11 dicembre 2025 – ore 21:00-“Il rasoio di Occam” di Giusi Arimatea e G.M. Currò
Produzione: Clan degli Attori
-18 gennaio 2026 – ore 19:00 “Futti futtitini ma non ti fari futtiri” di Tommaso D’Alia, Giovanna Malaponti e Valerio Castriziani
Regia: Tommaso D’Alia
-8 febbraio 2026 – ore 19:00 “Polifemo innamorato” da Teocrito e Ovidio, di e con Giovanni Calcagno
Produzione: La Casa dei Santi
- 8 marzo 2026 – ore 19:00 “Polvere”di Saverio La Ruina con Saverio La Ruina e Cecilia Foti
Produzione: Scena Verticale
-19 aprile 2026 – ore 19:00 “Metti che rinasco” di e con Sergio Vespertino
Regia: Sergio Vespertino
- 10 maggio 2026 – ore 19:00 “Agamemno-Man” tratto da Eschilo
Regia: Collettivo V.A.N.
Il costo dell’abbonamento per l’intera stagione è di €90 (ridotto €70).
I biglietti sono disponibili anche online su liveticket.it/puntoimproprio.
Per informazioni e prenotazioni:
📞 329 4124903
📞 327 8723050