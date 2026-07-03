Al Tanguera otto serate di cabaret: Sasà Selvaggio inaugura il "Comedy Night Show"

Dal 7 luglio al 25 agosto il locale di via dell'Avena propone una rassegna con alcuni dei protagonisti della comicità siciliana e nazionale. Previsti abbonamenti stagionali e agevolazioni per il pubblico.

Gela. Prenderà il via martedì 7 luglio, ore 22, al Tanguera la rassegna di cabaret "Comedy Night Show", un cartellone di otto appuntamenti che accompagnerà il pubblico per tutta l'estate. Il noto locale di via dell'Avena ospiterà, con cadenza settimanale, alcuni dei volti più conosciuti della comicità siciliana e nazionale.

Ad aprire la stagione sarà Sasà Selvaggio, protagonista del primo spettacolo in programma il 7 luglio. Il calendario proseguirà il 14 luglio con Massimo Spata, il 21 luglio con "I Respinti" e il 28 luglio con Antonello Costa.

Ad agosto spazio a Giuseppe Castiglia il 4 agosto, a Toti e Totino l'11 agosto e a "I 4 Gusti" il 18 agosto. A chiudere la rassegna, il 25 agosto, sarà la compagnia gelese Antidoto, con Emanuele Giammusso e Guglielmo Greco, che porterà in scena una commedia capace di richiamare, ad ogni rappresentazione, il pubblico delle grandi occasioni.

Per assistere agli spettacoli sarà possibile acquistare l'abbonamento all'intera stagione al costo di 120 euro oppure il biglietto per il singolo evento, con prezzi compresi tra 20 e 30 euro. I posti sono limitati ed è prevista una riduzione del 25 per cento sul menù à la carte per gli spettatori della rassegna.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Maurizio al 340 6719179 oppure Roberto al 388 9024101.