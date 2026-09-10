Al Club Nautico Gela la presentazione de “Il Medico della Felicità” di Giacomo Giurato

Appuntamento questa sera, giovedì 10 settembre, alle 19.30 al Club Nautico Gela. Al centro dell’incontro il libro di Giacomo Giurato, un viaggio di crescita personale alla ricerca di una felicità autentica e consapevole.

Una serata dedicata alla cultura, alla riflessione e alla ricerca del benessere interiore. È quella in programma questa sera, giovedì 10 settembre alle ore 19.30, al Club Nautico Gela, sul Lungomare Federico II di Svevia, dove sarà presentato il libro di Giacomo Giurato, “Il Medico della Felicità”.

Il volume propone un percorso di crescita personale orientato alla ricerca di una felicità definita dall’autore come unica e autentica, attraverso un viaggio alla scoperta di sé e del proprio modo di vivere le relazioni, le emozioni e la quotidianità.

A moderare l’incontro sarà la professoressa Rita Salvo. Interverranno inoltre Savina Catalano, presidente del Club Nautico Gela, e l’avvocato Ilenia Greco, delegata alla cultura. La serata sarà accompagnata dall’intrattenimento musicale di Luciano Morselli, in un contesto pensato per unire il momento culturale a quello conviviale.

Il messaggio centrale del libro è racchiuso in una frase che accompagna la presentazione: “Un viaggio consapevole verso te stesso, per scoprire quella felicità autentica che nasce dal vivere in sintonia con chi sei davvero”.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e rappresenta anche un’occasione per incontrarsi e confrontarsi su un tema particolarmente attuale: la ricerca della felicità non come obiettivo esterno, ma come percorso di consapevolezza personale.