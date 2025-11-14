Al cinema per la prima volta: un traguardo per i ragazzi di “Carpe diem”

Dopo numerose attività di cineforum, incontri di preparazione e sessioni di lavoro mirate condotte dagli operatori di Via Cairoli, il gruppo è riuscito, per la prima volta, a varcare insieme la soglia di una sala cinematografica e godersi un film.

Gela. Per i ragazzi della Cooperativa Carpe Diem di Gela,andare al cinema per la prima volta è stato un vero traguardo: la conquista di uno spazio di autonomia, di inclusione e di partecipazione sociale che solo pochi mesi fa sembrava lontanissimo.

Dopo numerose attività di cineforum, incontri di preparazione e sessioni di lavoro mirate condotte dagli operatori di Via Cairoli, il gruppo è riuscito, per la prima volta, a varcare insieme la soglia di una sala cinematografica e godersi un film in proiezione. «Per noi – racconta Alessia Campanaro , responsabile di sede – non è stato solo andare al cinema. È stato affrontare rumori nuovi, luci, attese, regole sociali, il contatto con un luogo frequentato da tante persone. Ogni passo è stato preparato con cura, rispettando i tempi, le sensibilità e le risorse di ciascuno».

Il lavoro alla base di questo risultato è infatti lungo e quotidiano. Si basa su sensibilizzazione, gradualità, costruzione di routine, strategie visive, autocontrollo emotivo e tanta fiducia reciproca.

L’esperienza ha dimostrato che con professionalità, costanza e collaborazione tra operatori e famiglie, anche gli obiettivi più ambiziosi possono diventare realtà. Non si tratta solo di partecipare a un’attività di socializzazione , ma di aprire porte, creare ponti con il territorio, favorire l’inclusione autentica e coltivare il diritto di ciascun ragazzo a vivere pienamente gli spazi della comunità.