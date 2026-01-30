Ai play-off di Champions Juve-Galatasaray, Inter-Bodo e Atalanta-Dortmund

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Sorteggiati i play-off di Champions League. La Juventus giocherà contro il Galatasaray, l'Inter sfiderà il Bodo Glimt, e per l'Atalanta ecco l'ostacolo Borussia Dortmund....

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Sorteggiati i play-off di Champions League. La Juventus giocherà contro il Galatasaray, l'Inter sfiderà il Bodo Glimt, e per l'Atalanta ecco l'ostacolo Borussia Dortmund. Le tre italiane, in virtù dello status di testa di serie, giocheranno in trasferta l'andata e in casa il ritorno. Queste le date: andata il 17 o il 18 febbraio, ritorno il 24 o il 25 febbraio.

In caso di qualificazione agli ottavi, la Juventus affronterebbe una tra Liverpool e Tottenham, l'Inter se la vedrebbe con una tra Manchester City e Sporting Lisbona, infine per l'Atalanta ci sarebbe l'Arsenal o il Bayern Monaco.

GLI ACCOPPIAMENTI

Monaco (Fra) - Psg (Fra)

Galatasaray (Tur) - JUVENTUS (ITA)

Benfica (Por) - Real Madrid (Esp)

Borussia Dortmund - ATALANTA (ITA)

Qarabag (Aze) - Newcastle (Eng)

Bruges (Bel) - Atletico Madrid (Esp)

Bodo Glimt (Nor) - INTER (ITA)

Olympiacos (Gre) - Bayer Leverkusen (Ger)

ACCOPPIAMENTI POSSIBILI NEGLI OTTAVI (sorteggio 27 febbraio)

Monaco/Psg - Barcellona (Esp)/Chelsea (Eng)

Galatasaray/JUVENTUS - Liverpool (Eng)/Tottenham (Eng)

Benfica/Real Madrid - Sporting (Por)/Manchester City (Eng)

Borussia Dortmund/ATALANTA - Arsenal (Eng)/Bayern Monaco (Ger)

Qarabag/Newcastle - Chelsea (Eng)Barcellona (Esp)/

Bruges/Atletico Madrid - Tottenham (Eng)/Liverpool (Eng)

Bodo Glimt/INTER - Manchester City (Eng)/Sporting (Por)

Olympiacos/Leverkusen - Bayern Monaco (Ger)/Arsenal (Eng)

