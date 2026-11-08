Agrigento, spara alle persone affacciate al balcone: arrestato un pregiudicato

AGRIGENTO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane pregiudicato agrigentino ritenuto responsabile dei reati di tentato omicidio, minaccia aggravata e porto illegale in luogo pu

AGRIGENTO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane pregiudicato agrigentino ritenuto responsabile dei reati di tentato omicidio, minaccia aggravata e porto illegale in luogo pubblico di un’arma comune da sparo.

I fatti si sono verificati nelle prime ore della mattina del 3 novembre, quando alla sala operativa della Questura è giunta la segnalazione di alcuni colpi d’arma da fuoco nel quartiere di Villaseta ad Agrigento.

Gli agenti della Squadra Mobile e dell’Upgsp della Questura, grazie anche a diversi testimoni, hanno acquisito gravi elementi indiziari a carico dell’arrestato, che dopo essersi avvicinato all’abitazione delle vittime, ha esploso diversi colpi di pistola nella loro direzione, in quel momento affacciate al balcone del primo piano, senza riuscire a colpirle poiché le stesse erano riuscite a rifugiarsi all’interno dell’abitazione.

Poi, con finalità intimidatorie, aveva continuato a a esplodere ulteriori colpi d’arma da fuoco contro il portone condominiale. Il giovane è stato arrestato e condotto presso il carcere di Agrigento.

-Foto di repertorio Polizia di Stato-

(ITALPRESS).