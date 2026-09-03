Agrigento, la Guardia di Finanza sequestra 750 litri di gasolio da autotrazione

Il conducente non è stato in grado di esibire alcuna documentazione di accompagnamento

AGRIGENTO (ITALPRESS) – I Finanzieri della Tenenza di Porto Empedocle hanno scoperto 33 taniche di plastica di diverse capacità che sono risultate contenere gasolio per autotrazione in un autocarro sottoposto a controllo nel comune di Realmonte, in località Contrada Fauma, nell’Agrigentino. Il conducente non è stato in grado di esibire alcuna documentazione di accompagnamento, quindi, si legge in una nota, i militari gli hanno contestato “l’illecito amministrativo relativo alla sottrazione all’accertamento o al pagamento delle accise sui prodotti energetici, procedendo, conseguentemente, a sequestrare il gasolio illecitamente detenuto, per un quantitativo complessivo di circa 750 litri, nonché a sottoporre a fermo amministrativo l’autocarro utilizzato per il trasporto”.

– Foto ufficio stampa GDF –

(ITALPRESS).