Agricoltura, 59 milioni per cantine sociali, gasolio e grano, Scuvera: "Sostegno alle filiere"

via libera della Commissione Bilancio dell’Ars. Nel dettaglio, 19 milioni di euro sono destinati alle cantine sociali, 20 milioni al comparto del grano e 20 milioni al gasolio agricolo, con un incremento di 10 milioni.

Palermo. Ammontano complessivamente a 59 milioni di euro le risorse destinate al comparto agricolo siciliano attraverso le misure che hanno ottenuto il via libera della Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana. Nel dettaglio, 19 milioni di euro sono destinati alle cantine sociali, 20 milioni al comparto del grano e 20 milioni al gasolio agricolo, con un incremento di 10 milioni rispetto allo stanziamento inizialmente previsto per quest’ultima misura.



«Il confronto con il mondo agricolo che abbiamo portato avanti in questi mesi ci ha consentito di raccogliere direttamente le esigenze di chi opera quotidianamente nel settore - ha detto Salvatore Scuvera, deputato Fdi - Il costo del carburante, le difficoltà della cerealicoltura e la necessità di sostenere le nostre filiere sono temi sui quali abbiamo lavorato e sui quali oggi arrivano risorse importanti. Parliamo di 59 milioni di euro complessivi: 19 milioni per le cantine sociali, 20 milioni per il comparto del grano e 20 milioni per il gasolio agricolo. È un passaggio significativo per un settore che rappresenta una componente fondamentale dell’economia siciliana e, in particolare, di molti territori della nostra provincia».



«Adesso la variazione di bilancio proseguirà il proprio iter parlamentare in Aula. Continueremo a seguire questi provvedimenti con attenzione, mantenendo aperto il confronto con gli agricoltori e con gli operatori del comparto, affinché alle esigenze raccolte sui territori continuino a corrispondere risposte e risorse», conclude Scuvera.