Aggressione via Lipari, Giudice: "Contro la convivenza civile"

L'aggressione in via Lipari

Gela. Il presidente del consiglio comunale Paola Giudice si dice vicina agli agenti aggrediti in via Lipari. "Esprimo, a nome mio personale e dell’intero consiglio comunale, la più ferma e decisa condanna per il grave episodio avvenuto nella zona di via Lipari, dove agenti della polizia municipale e della polizia di Stato sono stati aggrediti mentre erano impegnati nello svolgimento delle loro attività di servizio. Si tratta di un fatto inaccettabile che colpisce non solo le donne e gli uomini in divisa, ma l’intera comunità gelese. Le forze dell’ordine rappresentano un presidio fondamentale di legalità, sicurezza e tutela dei cittadini. Aggredirle significa attentare ai valori stessi della convivenza civile. Desidero esprimere la mia piena solidarietà agli agenti coinvolti e rivolgere loro un sentito ringraziamento per il lavoro che quotidianamente svolgono, spesso in condizioni difficili e con grande senso del dovere. È necessario che episodi come questo non restino isolati nella condanna, ma diventino occasione per rafforzare, con determinazione, una cultura della legalità e del rispetto delle istituzioni, valori imprescindibili per il futuro della nostra città", dice il presidente.