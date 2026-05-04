Aggressione alle forze dell'ordine in via Lipari e le minacce a Di Dio, i Campanaro al riesame

In settimana, le posizioni dei fratelli Antonio Campanaro e Alessandro Campanaro saranno valutate dai giudici del riesame di Caltanissetta

Gela. Sono accusati, attualmente detenuti in carcere, dell'aggressione a danno di agenti della municipale e della polizia di Stato, avvenuta settimane addietro in via Lipari, mentre era in corso un'attività di sequestro di masserizie e materiali depositati in strada. In settimana, le posizioni dei fratelli Antonio Campanaro e Alessandro Campanaro saranno valutate dai giudici del riesame di Caltanissetta, su ricorso avanzato dalla difesa, con il legale Davide Limoncello. Di recente, la misura restrittiva imposta ad Alessandro Campanaro è stata aggravata, con la detenzione in carcere. Per i pm della procura, avrebbe minacciato pesantemente, anche di morte, l'assessore Luigi Di Dio, che vive a poca distanza dall'area dell'aggressione alle forze dell'ordine. L'assessore ha subito l'incendio dell'area esterna dell'abitazione di famiglia e gli investigatori non escludono che la vicenda possa essere collegata al sequestro condotto dagli agenti.