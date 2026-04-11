Aggressione agenti, sindacati polizia: "Fatti gravi, attaccati principi legalità"

L'intervento dei sindacati di polizia

Gela. I sindacati di polizia prendono posizione a seguito dell'aggressione subita oggi da agenti della municipale e della polizia di Stato. "Si tratta di un fatto di assoluta gravità e molto preoccupante - dicono il segretario generale Fsp Polizia Sicilia Biagio Bonina e il segretario generale Fsp Polizia Caltanissetta Fabio Fazzi - le indagini sono in corso, ma quanto accaduto conferma un clima diffuso di violenza, da nord a sud, nei confronti degli operatori impegnati nella sicurezza pubblica”. Il sindacato sottolinea come episodi del genere evidenzino ancora una volta la necessità di rafforzare organici e dotazioni nei presidi di polizia, soprattutto in territori complessi come quello locale. Infine, l’augurio di una pronta guarigione agli agenti feriti e il ringraziamento a tutto il personale del commissariato, “ogni giorno affrontano con coraggio e senso del dovere situazioni difficili e rischiose, senza mai arretrare”, fanno sapere dalla Fsp. La Segreteria Provinciale del Sap-Sindacato Autonomo di Polizia esprime profonda indignazione e totale solidarietà ai colleghi coinvolti nei gravissimi fatti accaduti oggi durante una operazione congiunta, in città. "Il bilancio dell’aggressione è particolarmente allarmante: quattro operatori hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere a seguito di un episodio di violenza inaudita, che rappresenta purtroppo l’ennesimo segnale di una crescente aggressività nei confronti nei confronti delle forze dell’ordine impegnate quotidianamente nella tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini. Questi episodi non possono essere considerati come un semplice rischio del mestiere. Al contrario, rappresentano un attacco diretto allo stato, alle istituzioni e alla sicurezza dell’intera collettività. Ogni aggressione nei confronti di un appartenente alle forze di polizia è un attacco ai principi di legalità e convenienza civile su cui si fonda la nostra società. E’ nostra intenzione - dice Vito Natale Segretario Provinciale del Sap - tutelare in ogni sede la dignità e l’integrità fisica dei poliziotti coinvolti, affinché non si sentono mai soli dopo aver compiuto il proprio dovere al servizio dello Stato e della comunità. Il Sap continuerà a battersi per ottenere, con ancora maggiore determinazione, maggiori tutele giuridiche e strumenti operativi adeguati per gli operatori di polizia, affinché possono svolgere il loro lavoro in condizioni di sicurezza e con il pieno sostegno delle istituzioni. In un contesto in cui la criminalità appare sempre più aggressiva e arrogante, è fondamentale rafforzare il rispetto verso le divise e garantire a chi opera quotidianamente sul territorio le risorse necessarie per proteggere efficacemente i cittadini. La Segreteria Provinciale del Sap rinnova infine la propria vicinanza ai colleghi coinvolti e alle loro famiglie, augurando loro una pronta guarigione e ribadendo che continuerà a seguire con la massima attenzione l’evoluzione della vicenda, affinché viene fatta piena luce sull’accaduto e siano individuate tutte le responsabilità del caso".