Aggressione a don Nunzio, associazione "Perseo": "Espressione di brutalità ma anche sintomo di disagio"

La vicinanza al parroco espressa dall'associazione "Perseo"

Gela. L’associazione e centro antiviolenza maschile "Perseo", per il tramite del suo rappresentante nazionale, dott.ssa Fulvia Siano, e del suo referente per la Sicilia con sede a Gela, avvocato Salvo Macrì, esprime solidarietà e vicinanza a don Nunzio Samà. Viene espresso sollievo nell’apprendere che le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni. "Nel condannare il turpe gesto così come ogni forma ed espressione di prepotenza, l’associazione e centro antiviolenza Perseo augura a don Nunzio Samà una pronta guarigione e auspica che possa ben presto rientrare a svolgere il suo prezioso ufficio al servizio della comunità parrocchiale. L’associazione e centro antiviolenza "Perseo" - spiegano Siano e Macrì - si batte contro ogni forma di violenza, prescindendo dal genere di chi la subisca ed evidenzia come l’aggressione patita da don Samà ancora una volta imponga come necessaria e doverosa l’attività di prevenzione primaria cui tutti, istituzioni e soggetti pubblici e privati a vario titolo, sono chiamati a contribuire al fine precipuo di evitare il ripetersi di fatti gravi come quello occorso al parroco della Chiesa del Carmine, espressione di brutalità, sopruso e sopraffazione, ma anche sintomo di disagio, antisocialità e abbandono".