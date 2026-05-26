Aggiudicata gara per cento nuovi loculi a Farello: affidato anche servizio tumulazione e pulizia

Affidamento a due società locali

Gela. Cento nuovi loculi prefabbricati nel cimitero Farello, per cercare di limitare una situazione complessiva spesso vicina all'emergenza, data la carenza di posti nei quali collocare le salme. A Palazzo di Città, il settore ambiente, al termine di una procedura di gara condotta sulla piattaforma Mepa, ha affidato i lavori alla società locale "Great works", per un totale di quasi 125 mila euro. L'azienda si occuperà della fornitura e dell'installazione di loculi che potranno servire nei prossimi mesi. Capita ancora, infatti, che le salme debbano attendere prima di trovare collocazione. L'amministrazione comunale, come ha spiegato anche il sindaco Terenziano Di Stefano, non esclude l'opzione di un progetto di ampliamento del cimitero Farello ma i tempi non si prospettano brevi. Di conseguenza, servono interventi urgenti e l'affidamento per cento nuovi loculi rientra in questo contesto. Palazzo di Città, inoltre, ha concluso l'iter per l'assegnazione del servizio di tumulazione, esumazione, estumulazioni, inumazione e pulizia dei due cimiteri cittadini. Sempre attraverso piattaforma Mepa, le attività sono stati affidate a un'altra azienda locale, la “Licata clean service”, che già si è occupata del servizio, sempre per conto del Comune. In questo caso, l'ammontare è di circa 118 mila euro.