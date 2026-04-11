Agenti aggrediti, Scuvera "chiederò incontro con prefetto": civici, M5s e PeR, "respingiamo violenza"

Le reazioni politiche dopo l'aggressione agli agenti di polizia

Gela. Sono tante le reazioni politiche scaturite dall'aggressione subita da agenti di polizia municipale e della polizia di Stato, questa mattina in via Lipari, durante lo svolgimento di un'attività di servizio. "Ancora una volta Gela si trova al centro di un episodio che impone una riflessione seria sul tema della legalità e del rispetto delle istituzioni. L’aggressione ai danni degli agenti della Polizia municipale e della Polizia di Stato, intervenuti per effettuare un sequestro di rifiuti, rappresenta un fatto di estrema gravità che non può e non deve essere sottovalutato. Secondo quanto riportato, gli operatori sarebbero stati prima ostacolati nelle operazioni e poi addirittura aggrediti, con il lancio di oggetti da un’abitazione. Due persone sono state arrestate e alcuni agenti hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. Un episodio che, al di là della dinamica specifica, colpisce direttamente lo Stato e chi ogni giorno lavora per garantire ordine e sicurezza. Agli agenti va la mia piena solidarietà e il mio ringraziamento. La loro azione dimostra che lo Stato c’è e non arretra, ma è fondamentale che non vengano lasciati soli. Gela sta vivendo, purtroppo, una fase in cui emergono con forza tensioni, illegalità diffuse e resistenze culturali, soprattutto quando si interviene per far rispettare le regole. Non è quell’isola felice che qualcuno vorrebbe far credere. Nascondere la polvere sotto il tappeto non aiuta nessuno. Per questo motivo chiederò un incontro con il prefetto e con tutte le forze dell’ordine e della sicurezza pubblica, per verificare quali azioni ulteriori possano essere intraprese, non solo sul piano della prevenzione, ma anche su quello, fondamentale, della diffusione della cultura della legalità. Lo Stato c’è, interviene in modo tempestivo e con determinazione, ed è giusto riconoscerlo. Ma accanto all’azione repressiva serve un impegno altrettanto forte da parte delle istituzioni politiche: costruire una cultura condivisa del rispetto delle regole, promuovere responsabilità e creare le condizioni perché episodi come questo non si ripetano. Gela ha tutte le potenzialità per essere un territorio di sviluppo, crescita e legalità. Ma per esserlo davvero, è necessario affrontare la realtà con coraggio e senza reticenze", dice il parlamentare Ars Salvatore Scuvera. Il gruppo civico di "Una Buona Idea" pubblicamente manifesta la propria solidarietà agli agenti coinvolti nell’aggressione avvenuta durante un’operazione di ripristino dell’ordine nell’area urbana 2. "Lodiamo la tempestività dell’intervento che ha portato all’arresto dei presunti aggressori. Ribadiamo il valore del lavoro delle forze dell’ordine e la ferma condanna di qualsiasi atto di violenza. Ci stringiamo attorno agli agenti aggrediti durante l’intervento in via Lipari. Esprimiamo pieno sostegno per il coraggio e la rapidità d’azione dimostrati dagli operatori e condanniamo con fermezza ogni forma di violenza contro le forze dell’ordine. Confidiamo nell’azione della magistratura per accertare tutte le responsabilità e ribadiamo l’impegno del nostro gruppo per la sicurezza e la legalità nel territorio", fanno sapere da "Una Buona Idea". Il gruppo invita le istituzioni locali a proseguire nell’attività di controllo del territorio e a promuovere iniziative volte a prevenire il ripetersi di episodi simili, proponendo al contempo maggiore coordinamento tra le forze di polizia e i servizi sociali competenti per gestire situazioni di conflitto e degrado urbano. I cinquestelle spiegano che "a seguito dei gravi fatti avvenuti oggi, che hanno visto alcuni agenti subire un’aggressione durante un normale controllo sul territorio, esprimiamo la nostra piena solidarietà alle donne e agli uomini impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza pubblica. Condanniamo con fermezza ogni atto di violenza e ogni comportamento che ostacola il lavoro delle forze dell’ordine, mettendo a rischio l’incolumità di chi opera per garantire legalità e serenità alla comunità. Il Movimento 5 Stelle ribadisce il proprio sostegno alle istituzioni preposte alla sicurezza e conferma la più netta distanza da episodi che nulla hanno a che vedere con il rispetto delle regole e della convivenza civile", riporta una nota ufficiale. Da "PeR", il segretario regionale Miguel Donegani esprime la sua "piena solidarietà e vicinanza agli agenti vittime dell’aggressione avvenuta durante un’attività di servizio. Colpire uomini e donne in divisa significa colpire lo Stato, la legalità e il principio stesso di convivenza civile. Chi indossa una divisa rappresenta tutti noi e non può essere lasciato solo. Di fronte a episodi di questa gravità non bastano le parole: serve una risposta chiara, ferma e concreta. Gela ha bisogno di legalità, di sicurezza e di rispetto delle regole. Ed è su questo che bisogna essere uniti, senza ambiguità. La città merita di sentirsi protetta. Chi serve lo Stato deve essere messo nelle condizioni di farlo con serenità, sicurezza e pieno sostegno".