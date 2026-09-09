Affordable Housing Act, dalla Commissione Ue stretta sugli affitti brevi

ROMA (ITALPRESS) - Più strumenti per affrontare la crisi abitativa e maggiore libertà per città e autorità locali di intervenire sugli affitti brevi nelle aree dove trovare casa è diventato particolar...

ROMA (ITALPRESS) - Più strumenti per affrontare la crisi abitativa e maggiore libertà per città e autorità locali di intervenire sugli affitti brevi nelle aree dove trovare casa è diventato particolarmente difficile. E' il cuore dell'Affordable Housing Act presentato oggi dalla Commissione europea, nell'ambito del pacchetto di misure dedicato all'emergenza abitativa. La proposta punta a creare un quadro comune europeo che consenta agli Stati membri e alle amministrazioni locali di adottare restrizioni alle locazioni turistiche, comprese quelle offerte attraverso piattaforme come Airbnb, quando siano dimostrati effetti significativi sulla disponibilità e sull'accessibilità delle abitazioni. Le misure dovranno essere motivate, proporzionate e basate su dati relativi alla situazione del mercato locale. "Una casa non è fatta solo di quattro mura e un tetto. E' sicurezza, calore, un luogo per la famiglia e gli amici. E' un senso di appartenenza. Ma per troppi europei oggi, la casa è diventata fonte di ansia. Può significare debiti o incertezza", ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Per individuare le zone in situazione di "stress abitativo" potranno essere considerati, tra gli altri elementi, il rapporto tra prezzi delle abitazioni e redditi, l'andamento della popolazione e l'equilibrio tra domanda e offerta di case.

L'obiettivo è fornire alle amministrazioni una base giuridica più solida per intervenire nei mercati più sotto pressione, evitando al tempo stesso misure indiscriminate. La Commissione punta in particolare a intervenire sul fenomeno degli affitti brevi nelle grandi città e nelle destinazioni turistiche, dove la trasformazione di abitazioni in alloggi per soggiorni temporanei viene indicata tra i fattori che possono ridurre l'offerta disponibile per i residenti e contribuire all'aumento dei prezzi. Non si tratta però di un divieto generalizzato: le eventuali limitazioni dovranno essere legate alle condizioni specifiche dei singoli territori. Il nuovo quadro si inserisce nel più ampio European Affordable Housing Plan, presentato dalla Commissione nel dicembre 2025, che punta ad aumentare l'offerta abitativa, mobilitare investimenti e sostenere le fasce maggiormente colpite dalla crisi. La proposta dovrà ora essere esaminata dal Parlamento europeo e dagli Stati membri prima di poter diventare legge.

- Foto IPA Agency -

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