Affondo dem ai meloniani: "Fanno solo populismo come il loro premier Meloni"

Gela. “Fanno populismo, seguendo la stessa scia del loro governo nazionale”. I dem ribadiscono la bocciatura dell'iniziativa di Fratelli d'Italia sulle cartelle esattoriali. “La mozione del consigliere Cavallo non aveva né basi giuridiche solide né una visione amministrativa coerente. Parlare di autotutela e istruttorie non cambia il significato, in quanto si voleva far credere che il Comune potesse cancellare in blocco le cartelle esattoriali, facendo passare un messaggio pericoloso e ingannevole. Non si governa così una città in dissesto e non si costruisce in questo modo la serietà amministrativa. È troppo facile dai banchi dell'opposizione fare proclami e populismo, senza sporcarsi le mani con le scelte difficili. Governare è assumersi responsabilità, anche impopolari, davanti ai cittadini e rispettare vincoli durissimi, come quelli di un Comune in dissesto. Ma questo atteggiamento di Fratelli D'Italia – spiegano dalla segreteria del Pd – in città non sorprende. E' lo stesso metodo distruttivo che la Meloni applica a livello nazionale. A Roma, il governo Meloni parla ogni giorno di serietà e rigore ma nei fatti alimenta soltanto disuguaglianze, precarietà con slogan vuoti. Tagliano risorse ai Comuni, abbandonano il Sud, bloccano investimenti utili per i territori, smantellano la sanità pubblica in favore di quella privata, si accaniscono contro i più deboli, privilegiano i guadagni delle banche. Una politica che divide, che si regge su campagne propagandistiche e nemici immaginari, senza mai affrontare i veri nodi del Paese. Grisanti e Cavallo portano la stessa ricetta a livello locale, demagogia, proclami e illusioni. Parlano di trasparenza, ma in realtà propongono scorciatoie illegittime. Parlano di responsabilità ma si nascondono dietro mozioni senza prospettiva. Parlano di serietà ma il loro unico obiettivo è mettere bandierine politiche e raccogliere qualche titolo di giornale”. Per i dem, bisogna proseguire lungo la strada del “governare” la città. “Hanno bisogno di una classe dirigente capace di affrontare il dissesto finanziario con strumenti veri, con sacrifici e con un piano strutturale, non di essere presi in giro con false promesse. Fratelli d’Italia, in città come a Roma, mostra sempre la stessa faccia, quella di chi sa soltanto distruggere e gridare, ma non sa costruire. La maggioranza – aggiungono i dem - invece, continuerà a lavorare con responsabilità e serietà, anche a costo di scelte impopolari, perché l’unico modo per restituire dignità e futuro alla città è dire la verità ai cittadini e agire con i fatti. Il Partito Democratico sostiene convintamente il lavoro che stanno facendo il sindaco e l'amministrazione comunale per portare in consiglio comunale l'approvazione del bilancio riequilibrato che consentirà al Comune di uscire in tempi brevi dalla grave crisi finanziaria e di guardare con fiducia al proprio futuro per una migliore crescita sociale ed economica. La differenza tra demagogia e amministrare per davvero, con serietà e verità, è netta e i cittadini la sanno riconoscere”.

In foto i consiglieri comunali dem Alabiso e Fasciana