Adozione cani, mozione M5s: Tomasi, "online foto e informazioni per aiutare gli utenti interessati"

Dovranno essere i gestori delle strutture a farsi carico di aggiornare le informazioni e di aggiungere foto sulla base degli arrivi di cani che si registrano periodicamente

Gela. Per dare una maggiore efficienza al sistema di adozione dei cani randagi che vengono collocati nelle strutture convenzionate con l'ente comunale, il gruppo M5s, primo firmatario e proponente il consigliere Vincenzo Tomasi, ha depositato una mozione sul tema. Con l'atto che sarà discusso in aula, nel corso della prossima seduta di question time, si richiede all'amministrazione di avviare un progetto complessivo che porti i canili convenzionati ad attivare sistemi online, anche attraverso siti dedicati, con i quali rendere pubbliche foto utili a identificare tutti i cani collocati, così da averne una descrizione effettiva e permettere a ogni utente interessato di procedere con l'adozione, evitando che i cani randagi catturati siano costretti a rimanere a tempo indeterminato nelle strutture. Dovranno essere i gestori delle strutture a farsi carico di aggiornare le informazioni e di aggiungere foto sulla base degli arrivi di cani che si registrano periodicamente. All'amministrazione comunale, Tomasi e gli altri consiglieri M5s, Francesco Castellana e Massimiliano Giorrannello, richiedono ancora di favorire campagne di sensibilizzazione sull'adozione dei cani.