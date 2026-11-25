Sicurezza in rete Ragazzi e smartphone, genitori impreparati

E' quanto emerso nel corso dell'incontro che si è svolto nell'aula magna dell'Istituto comprensivo San Francesco - Capuana. Ma anche i giovani ne ignorano i rischi.

Gela - Lo smartphone è diventato uno strumento indispensabile nella vita degli adolescenti. Ma quanto sono consapevoli dei rischi che si nascondono dietro un messaggio, un profilo social o un gioco online? E soprattutto, quanto sono preparati i genitori ad accompagnarli nell'utilizzo delle nuove tecnologie?

Queste domande sono state al centro di “Hater?, no…maker!", la tavola rotonda che si è svolta lunedì pomeriggio nell'aula magna dell'Istituto comprensivo San Francesco - Luigi Capuana di Gela.

Ad aprire l'incontro la dirigente scolastica Maria Lina La China. A introdurre il dibattito sono stati l'ispettore Giovanni Fasciana e l'assistente capo Davide Tirrito, della Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Caltanissetta.

Al centro degli interventi l'uso spesso improprio dello smartphone da parte dei più giovani e i pericoli che possono celarsi nelle applicazioni utilizzate.

Per molti ragazzi il cellulare sembra ormai essere l'unico canale di comunicazione. Una familiarità con la tecnologia che, però, non sempre coincide con una reale consapevolezza dei rischi.

Un problema che riguarda anche gli adulti. Secondo quanto evidenziato dagli agenti, spesso i genitori non hanno gli strumenti necessari per accompagnare i figli nel mondo digitale. A pesare sono la scarsa conoscenza delle piattaforme e la mancanza di controllo.