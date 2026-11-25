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Ragazzi e smartphone, genitori impreparati
Vincenzo Di Dio
25 novembre 2026 16:58
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25 nov 2026 • E' quanto emerso nel corso dell'incontro che si è svolto nell'aula magna dell'Istituto comprensivo San Francesco - Capuana. Ma anche i giovani ne ignorano i rischi.
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