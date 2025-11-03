Adhd: sensibilizzazione e diagnosi precoce al centro del convegno del Majorana

L’iniziativa ha registrato ampia partecipazione, confermando l’interesse della comunità sul tema.

Gela. Promuovere una maggiore consapevolezza sull’ADHD e sostenere l’importanza della diagnosi precoce: sono stati questi i punti cardine del seminario informativo che si è svolto presso l’Auditorium del plesso “E. Fermi” dell’I.I.S.S. “Ettore Majorana” , nell’ambito del mese europeo dedicato alla sensibilizzazione sul Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività.

L’evento, organizzato dall’AIFA APS – Associazione Italiana Famiglie ADHD in collaborazione con l’istituto scolastico, ha richiamato docenti, dirigenti scolastici, famiglie, operatori socio-assistenziali, psicologi, pedagogisti, terapeuti e studenti, sottolineando quanto sia cruciale riconoscere tempestivamente i segnali del disturbo e attivare percorsi di supporto condivisi.

Gli interventi degli esperti , tra neuropsichiatri infantili, psicologi e professionisti del settore educativo ,hanno evidenziato come l’ADHD non sia solo una condizione che riguarda l’infanzia, ma un disturbo del neurosviluppo che può influenzare l’intero percorso di vita. Per questo motivo, diagnosticare precocemente e avviare interventi mirati consente di prevenire difficoltà scolastiche, disagio sociale e problemi emotivi, favorendo una crescita equilibrata e una piena inclusione. Nel corso del convegno è stato ribadito il valore della collaborazione tra scuola, famiglia e territorio, fondamentale per creare una rete che accompagni i bambini e i ragazzi nei diversi contesti di vita. Particolare attenzione è stata dedicata alle strategie didattiche inclusive, alla formazione del personale scolastico e al ruolo delle istituzioni locali nel garantire servizi e supporti adeguati. La partecipazione numerosa ha confermato la sensibilità crescente della comunità gelese sul tema e la volontà di costruire un sistema educativo e sociale capace di riconoscere i bisogni specifici degli studenti con ADHD e valorizzarne potenzialità e talenti. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di informazione, sostegno e integrazione, promuovendo una cultura che mette al centro l’ascolto, l’accoglienza e la cura dei giovani e delle loro famiglie.