Addio a sorpresa in casa Gela Basket: ufficiale la separazione con Samuele Monaco

Le motivazioni, stando a quanto riportato attraverso una nota dal club, sono di carattere extra sportivo.

Gela. A sorpresa, il Gela Basket comunica la separazione consensuale con Samuele Monaco, playmaker del 2008 approdato in biancazzurro poco meno di due mesi fa. Le motivazioni, stando a quanto riportato attraverso una nota dal club, sono di carattere extra sportivo.

“La Società accoglie questa decisione con profondo rammarico. Sin dal suo arrivo, Samuele ha dimostrato eccellenti doti umane e tecniche, facendosi apprezzare dallo staff tecnico, dai compagni di squadra e dalla dirigenza per professionalità, dedizione e impegno costante sul parquet - scrive -. Il presidente, la dirigenza e tutti i componenti della famiglia del Gela Basket ringraziano con rispetto Samuele per il contributo fornito in questi mesi e gli rivolgono il più sincero in bocca al lupo per le sfide future, umane e professionali. Le porte del nostro club rimarranno sempre aperte per un ragazzo che ha saputo lasciare un segno positivo all'interno dell'ambiente biancazzurro”.