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Addio a Fulvio Lucisano, il produttore cinematrografico aveva 98 anni

ROMA (ITALPRESS) - E' morto oggi all'età di 98 anni il produttore cinematografico Fulvio Lucisano. Lo comunica la figlia Paola sui social network. Nato a Roma il 1 agosto del 1928, aveva fondato le so...

A cura di Redazione Redazione
18 agosto 2026 13:23
Addio a Fulvio Lucisano, il produttore cinematrografico aveva 98 anni -
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ROMA (ITALPRESS) - E' morto oggi all'età di 98 anni il produttore cinematografico Fulvio Lucisano. Lo comunica la figlia Paola sui social network. Nato a Roma il 1 agosto del 1928, aveva fondato le società di produzione cinematografica Italian International Film e Lucisano Media Group. E' stato inoltre presidente dell'Anica, l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, dal 1998 al 2001.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 18 agosto 2026

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