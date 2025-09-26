Acqua da Cimia ma non per le campagne gelesi, ennesimo guasto: "Fornito solo il territorio di Niscemi"

Oggi, a Palermo, tanti operatori del settore hanno manifestato contro le speculazioni e la concorrenza dei prodotti esteri, ma tra i campi locali si è materializzata l'ennesima iattura per un comparto al collasso

Gela. La penuria idrica, ormai diventata consuetudine radicata nelle aree rurali del territorio locale, ha assunto contorni quasi drammatici per produttori che non riescono ad avere il minimo necessario per le loro coltivazioni. Nel tempo, hanno assistito a un progressivo depauperamento delle risorse e le dighe sono un miraggio, dato che si sono trasformate in bacini aridi e privi di acqua. I quantitativi minimi che ancora ci sono rappresentano quasi una beffa, soprattutto davanti all'ennesimo disservizio. A inizio settembre, il presidente Ati Massimiliano Conti ha spinto con il Consorzio di bonifica per avviare la distribuzione di quantitativi d'acqua invasati a Cimia, circa centocinquanta mila metri cubi. Peccato però che ai produttori gelesi non arriverà nulla. “Ci hanno informati di un guasto a una valvola e l'acqua non può arrivare nelle vasche di Badia e Settefarine – spiega Liborio Scudera che da anni segnala le tante storture di un sistema irriguo locale quasi allo sfacio – quindi, l'acqua c'è dalla parte di Niscemi, che è il territorio del presidente Conti, per Gela e per la piana, ancora una volta, niente di niente. Siamo stanchi”. Mentre oggi, a Palermo, tanti operatori del settore hanno manifestato contro le speculazioni e la concorrenza dei prodotti esteri, tra i campi locali si è concretizzata l'ennesima iattura per un comparto al collasso. “Siamo delusi – conclude Scudera – aumentano gli operatori che stanno pensando di sporgere denuncia contro il Consorzio e contro la Regione”. Gli agricoltori locali pagano quote al Consorzio, sulla carta per avere forniture idriche regolari ma di fatto le loro proprietà sono a secco, con tutto ciò che ne consegue.