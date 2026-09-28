Acido addosso a un legale messinese, Camera penale e Consiglio dell'ordine: "Atto vile"

Il legale messinese ferito e con ustioni dopo che una cliente gli ha gettato addosso dell'acido

Gela. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la locale Camera Penale “Eschilo" esprimono la loro ferma condanna "rispetto al vile gesto subito dall'avvocato Pierfrancesco Broccio, del foro di Messina", così spiegano i legali. "Il difensore, in ogni processo, esercita la funzione essenziale e ineliminabile di cura e tutela di un diritto o interesse fondamentale della parte patrocinata. Il suo ufficio è un dovere giuridico e deontologico, ma al tempo stesso etico e morale. Nessuna ragione può giustificare un’aggressione al difensore, perché si tradurrebbe in un attacco al diritto di difesa, il cui riconoscimento trova tutela diretta nella Carta costituzionale ed è espressione dei principi liberali e democratici, volti a tutelare l’individuo dal potere dello Stato e a garantire al cittadino l’uguaglianza e la partecipazione all’amministrazione della giustizia. Le inefficienze e le tensioni della giustizia penale e civile non possono e non devono intaccare in alcun modo l’esercizio di questa fondamentale funzione, la cui garanzia potenzia la tenuta del sistema democratico, favorendo l’applicazione dei principi del giusto processo e l’effettività della tutela dei diritti personali", riporta una nota congiunta.