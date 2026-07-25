Accusato di un furto d'auto, cinquantaduenne assolto in fase predibattimentale

Il giudizio, quindi, non andrà avanti, data la pronuncia favorevole emessa per l'imputato

Gela. Era accusato di un furto d'auto, ricostruito dagli investigatori. Per il cinquantaduenne Rosario Collodoro, con precedenti penali alle spalle, il giudice Francesca Pulvirenti non ha però accertato le condizioni per procedere nel giudizio, assolvendolo in fase predibattimentale. L'imputato, difeso dal legale Salvo Macrì, era appunto ritenuto responsabile del furto di una vettura, parcheggiata in strada. Secondo le accuse, agì con un complice, non identificato. La difesa ha insistito sull'assenza di elementi precisi di riscontro e sulla carenza di elementi di procedibilità. Il giudizio, quindi, non andrà avanti, data la pronuncia favorevole emessa per l'imputato.