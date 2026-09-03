Accusato di tentato omicidio in Germania, ricercato era in città: è stato arrestato

Era ricercato dalle autorità tedesche

Gela. La Polizia a Gela ha arrestato un ventenne, cittadino di nazionalità tedesca, ricercato dallo scorso mese di maggio, in esecuzione di mandato di arresto europeo, emesso dal Tribunale distrettuale di Ellwangen, per tentato omicidio volontario con lesioni personali gravi, commesse ad Aalen, in Germania. Il ventenne, a seguito di una discussione avuta con la vittima lo scorso mese di maggio, gli ha sparato al volto causandogli gravi lesioni. Dopo l’evento criminoso il giovane si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela, lo scorso sabato, lo hanno rintracciato all’interno di un B&B di Gela, a seguito dell’allarme scattato in sala operativa attraverso il portale alloggiati web. Gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato il fuggiasco nascosto all’interno di un pozzo luce della struttura, nel vano tentativo di sfuggire alla cattura. L’arrestato è stato condotto alla casa circondariale di Gela a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Dell’avvenuto arresto è stata notiziata la competente Procura Generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta.