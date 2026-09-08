Accusato di tentato omicidio, giovane tedesco arrestato in città: Corte dispone consegna alla Germania

Il ventenne sarà riportato in Germania direttamente dagli organi tedeschi di polizia che lo prenderanno in carico

Gela. La Corte d'appello di Caltanissetta ha disposto la consegna alle autorità tedesche del giovane arrestato negli scorsi giorni in città. È stato individuato dagli agenti di polizia che lo hanno bloccato mentre si trovava in un b&b. Il ventenne è accusato di tentato omicidio per aver ferito un'altra persona, a colpi di arma da fuoco, mentre era in Germania. Da quel momento, pare avesse fatto perdere le proprie tracce e poco meno di due settimane fa, da verifiche condotte con i sistemi che registrano le presenze alberghiere, i poliziotti del commissariato sono arrivati al b&b. Il giovane, difeso dal legale Francesca Granvillano, aveva già dato il proprio assenso al ritorno in patria. I giudici della Corte d'appello hanno atteso il mandato d'arresto europeo, tradotto in lingua italiana, così come prevede la procedura. Il ventenne sarà riportato in Germania direttamente dagli organi tedeschi di polizia che lo prenderanno in carico.