Il rapporto finito Accusato di rapina e violenze a danno dell'ex convivente, assolto giovane operaio

Il giovane era già stato assolto in un altro procedimento, sempre per fatti analoghi

Gela. Un giovane operaio gelese, Giuseppe Casciana, è stato assolto dai giudici del collegio penale del tribunale di Ragusa. I fatti riguardano diverse contestazioni, dalla rapina e fino alle lesioni che avrebbe cagionato all'ex convivente. La giovane sarebbe stata picchiata mentre si trovavano a Vittoria. Per la procura, almeno inizialmente, l'operaio gelese era considerato responsabile di aver sottratto denaro e uno smartphone all'ex. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, la difesa, con il legale Maurizio Scicolone, ha provato però l'assenza di elementi concreti rispetto alla rapina così come per la violazione di domicilio e la procura ragusana ha concluso per l'assoluzione. Il pm ha invece chiesto la condanna per le lesioni e il danneggiamento del portone dell'abitazione della giovane. In questo caso, la querela era stata ritirata e la difesa ha escluso la sussistenza dell'aggravante della convivenza, dato che il rapporto tra i due si era già concluso. Venendo meno la querela, le ipotesi avanzate dall'accusa si sono rivelate improcedibili. Il giovane era già stato assolto in un altro procedimento, sempre per fatti analoghi. Rispetto alla vicenda che lo ha portato a processo davanti ai magistrati ragusani era arrivata anche la custodia cautelare in carcere. L'ex convivente ha seguito il procedimento come parte offesa, senza costituirsi, rappresentata dal legale Angelo Greco.