Droga e armi "White sheep", difese ridimensionano accuse su spaccio e armi: Curvà, "mio padre estraneo"

I pm hanno già chiesto otto anni per Curvà e quattro anni e tre mesi per Schembri

Gela. La decisione è prevista per fine mese. Davanti al gup del tribunale, Marica Marino, le difese di Emanuele Curvà e Cesare Schembri, coinvolti nell'inchiesta antidroga “White sheep”, hanno esposto le rispettive conclusioni. I due giovani, per il tramite dei rispettivi legali, hanno optato per il giudizio abbreviato. I pm hanno già chiesto otto anni per Curvà e quattro anni e tre mesi per Schembri. Proprio Curvà, stando alle contestazioni, sarebbe stato l'artefice dello spaccio di droga che aveva come punto di riferimento la zona del quartiere Baracche. Gli vengono contestati centinaia di episodi di cessione, soprattutto di cocaina. Per gli investigatori, avrebbe avuto inoltre la disponibilità di armi. I legali che lo rappresentano, gli avvocati Francesco Salsetta e Filippo Di Mauro, hanno ridimensionato l'aspetto relativo allo spaccio, ritenendo che la droga fosse destinata a un consumo di gruppo, nel quale c'era anche Curvà. Sulle armi hanno sottolineato che solo in un caso Curvà venne fermato mentre aveva una pistola ed è già stato giudicato. Le contestazioni mosse dagli inquirenti sono state ridimensionate pure dalla difesa di Schembri, con l'avvocato Flavio Sinatra. La difesa di Curvà ha avanzato un'eccezione su documentazione ritenuta utile e che sarà valutata dal giudice, in sede di decisione. Parallelamente, il venticinquenne Curvà è stato sentito, come testimone, nel troncone processuale, davanti al collegio penale del tribunale, che riguarda il padre, Crocifisso Curvà, coinvolto nella stessa indagine. Il giovane ha espressamente escluso che il padre sapesse della droga e dell'arma che venne scoperta dalle forze dell'ordine. Secondo la procura e i carabinieri, padre e figlio, però, avrebbero deciso di armarsi per rispondere a un furto di bestiame che subirono. Ci sarebbe stata l'intenzione di vendicarsi ma per i difensori di Crocifisso Curvà (gli avvocati Francesco Salsetta e Filippo Di Mauro) non ci sarebbe mai stato un riscontro oggettivo. Altri coinvolti nell'inchiesta “White sheep” sono stati rinviati a giudizio.