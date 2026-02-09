Accusati di furti d'acqua nelle palazzine popolari di via Polluce, dieci assolti

I difensori hanno insistito sull'assenza di certezze anche rispetto ai contatori presi in esame

Gela. L'allaccio idrico abusivo c'era ma non è stato possibile dare certezza circa il coinvolgimento delle utenze intestate ai dieci imputati, a processo per rispondere di furto di acqua, a danno di Caltaqua. Sono stati assolti a conclusione del dibattimento a loro carico. La pronuncia è del giudice Flavia Tornetta. I difensori hanno insistito sull'assenza di certezze anche rispetto ai contatori presi in esame. Non sono emersi tutti gli elementi per ritenere che i coinvolti abbiano avuto la disponibilità effettiva dell'acqua prelevata dall'allaccio irregolare. Gli imputati assolti, tutti residenti nelle palazzine popolari di via Polluce, sono difesi dai legali Giuseppe Cascino, Maria Cascino, Elio Lembati, Lara Amata e Davide Limoncello.