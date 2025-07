Accusati di aver sottratto ogni disponibilità economica a un anziano, sette indagati

Data l'ipotesi di reato, si attende che l'esperto nominato possa sottoporre l'anziano ad approfondimenti per valutare le sue condizioni psichiche

Niscemi. Sono attualmente indagati con l'accusa di circonvenzione di incapace. Per la procura, in un lungo lasso di tempo, avrebbero depauperato le disponibilità economiche di un anziano, peraltro nel periodo al centro dell'inchiesta rimasto poi solo a causa della morte della moglie. I fatti si sarebbero verificati a Niscemi. Questa mattina, davanti al gip Berenato, si è tenuto l'incidente probatorio. Al fine di acquisire maggiori elementi, infatti, l'anziano è stato sentito per diverse ore. Gli indagati gli avrebbero sistematicamente sottratto denaro per acquisti di ogni tipo, dagli smartphone agli elettrodomestici. Pare abbiano tentato di ottenere la disponibilità di un terreno, riconducibile sempre all'anziano. Tutto solo allo scopo di ottenere ciò che volevano, senza curarsi dello stato dell'uomo, che sarebbe stato addirittura costretto, a un certo punto, a contrarre debiti. Una versione che chiaramente le difese non ritengono fondata. Gli indagati sono rappresentati dagli avvocati Giovanni Di Martino, Salvo Macrì, Ennio Adamo, Giovanni Cantaro e Francesco Spataro. Il pm Gaetano Scuderi ha posto una seri di domande, al fine di ripercorrere la dinamica dei fatti. Data l'ipotesi di reato, si attende che l'esperto nominato possa sottoporre l'anziano ad approfondimenti per valutare le sue condizioni psichiche.