Accusati di aver minacciato un medico, coniugi assolti

La vicenda si verificò in una struttura privata

Gela. Il giudice di pace li aveva condannati, con l'accusa di aver minacciato un medico, probabilmente al culmine di un alterco verbale. A seguito di appello, il giudice Eva Nicastro ha invece assolto una coppia di coniugi. La vicenda si verificò in una struttura privata. Fu proprio il medico a segnalare la condotta dei due: si è costituito parte civile, con il legale Nicoletta Cauchi. La difesa, rappresentata dall'avvocato Ilenia Greco, ha escluso la sussistenza della minaccia, negata anche dagli imputati. Ci sarebbe stato un dissidio verbale ma senza sfociare in altro. Una linea difensiva accolta dal giudice, che ha emesso sentenza di assoluzione.