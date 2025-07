Accusata di aver occupato un alloggio Iacp, donna assolta

E' stata assolta a conclusione del giudizio

Gela. A conclusione del dibattimento, non sono emerse certezze sul fatto che avesse occupato un immobile dello Iacp, in città. Una donna, finita a processo per questi fatti, è stata assolta dal giudice Antonio Fiorenza. La procura aveva indicato la condanna a otto mesi. La difesa, ripercorrendo il quadro istruttorio, ha confermato l'assenza di riscontri certi su un'eventuale occupazione senza titolo dell'alloggio. E' stato sottolineato, dal legale Gianmarco Cammalleri, che in realtà gli accertamenti in quell'abitazione erano stati condotti su altre persone. Aspetto che per la difesa esclude un nesso diretto con l'imputata.