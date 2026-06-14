Accordo Usa-Iran, Trump “Slitta di qualche ora firma a distanza, fra una settimana in Europa”
ROMA (ITALPRESS) - La firma dell'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran dovrebbe avvenire nelle prossime due o tre ore, dopo un lieve slittamento causato dal raid israeliano su Beirut. Lo ha detto il pr...
ROMA (ITALPRESS) - La firma dell'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran dovrebbe avvenire nelle prossime due o tre ore, dopo un lieve slittamento causato dal raid israeliano su Beirut. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Fox News. Una firma elettronica è prevista per oggi, mentre una firma in presenza è in programma per la prossima settimana in Europa.
- foto Ipa Agency -
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/accordo-usa-iran-trump-oggi-la-firma-a-distanza-fra-una-settimana-in-europa/
Verificato il: 14 giugno 2026