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Accordo Usa-Iran, Trump “Slitta di qualche ora firma a distanza, fra una settimana in Europa”

ROMA (ITALPRESS) - La firma dell'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran dovrebbe avvenire nelle prossime due o tre ore, dopo un lieve slittamento causato dal raid israeliano su Beirut. Lo ha detto il pr...

A cura di Redazione Redazione
14 giugno 2026 20:23
Accordo Usa-Iran, Trump “Slitta di qualche ora firma a distanza, fra una settimana in Europa” -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - La firma dell'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran dovrebbe avvenire nelle prossime due o tre ore, dopo un lieve slittamento causato dal raid israeliano su Beirut. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Fox News. Una firma elettronica è prevista per oggi, mentre una firma in presenza è in programma per la prossima settimana in Europa.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 14 giugno 2026

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