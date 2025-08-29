Accordo tra Cna e operatori turistici locali: "Per nuove opportunità di sviluppo"

L’iniziativa mira a rafforzare le sinergie tra mondo produttivo e settore turistico

Gela. Presso la sede della Cna territoriale, è stato firmato il protocollo di intesa tra Cna Caltanissetta, rappresentata dal

segretario Pasquale Gallina, e l’associazione Operatori Turistici

Gelesi Aps, guidata dal presidente

Marco Maniglia. "L’accordo sancisce una nuova alleanza finalizzata alla valorizzazione delle risorse culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche della città, con l’obiettivo di promuovere il turismo sostenibile e favorire lo sviluppo economico locale.

L’iniziativa mira a rafforzare le

sinergie tra mondo produttivo e

settore turistico, puntando su un modello di crescita inclusivo e dinamico, capace di esaltare l’identità

e le eccellenze del territorio gelese. Con questo passo, Cna Caltanissetta

e l’associazione Operatori Turistici

Gelesi confermano la volontà di

collaborare per consolidare il tessuto

economico e sociale della città e proiettarla verso nuove opportunità di sviluppo e promozione territoriale", riporta una nota.