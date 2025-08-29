Accordo tra Cna e operatori turistici locali: "Per nuove opportunità di sviluppo"
Gela. Presso la sede della Cna territoriale, è stato firmato il protocollo di intesa tra Cna Caltanissetta, rappresentata dal
segretario Pasquale Gallina, e l’associazione Operatori Turistici
Gelesi Aps, guidata dal presidente
Marco Maniglia. "L’accordo sancisce una nuova alleanza finalizzata alla valorizzazione delle risorse culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche della città, con l’obiettivo di promuovere il turismo sostenibile e favorire lo sviluppo economico locale.
L’iniziativa mira a rafforzare le
sinergie tra mondo produttivo e
settore turistico, puntando su un modello di crescita inclusivo e dinamico, capace di esaltare l’identità
e le eccellenze del territorio gelese. Con questo passo, Cna Caltanissetta
e l’associazione Operatori Turistici
Gelesi confermano la volontà di
collaborare per consolidare il tessuto
economico e sociale della città e proiettarla verso nuove opportunità di sviluppo e promozione territoriale", riporta una nota.