Accordo su gioco pubblico e legalità a Messina tra Procura, Guardia di Finanza e Dogane

È stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra la Procura della Repubblica di Messina - Direzione Distrettuale Antimafia, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina e l'UADM Sicilia 4 - Messina dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopo

MESSINA (ITALPRESS) – È stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra la Procura della Repubblica di Messina – Direzione Distrettuale Antimafia, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina e l’UADM Sicilia 4 – Messina dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). A firmare l’accordo, presso la caserma “Cotugno” sede del Comando Provinciale di Messina, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, Antonio D’Amato, per la Guardia di Finanza il Comandante Regionale Sicilia, Stefano Lombardi, per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Direttore Territoriale Sicilia, Dott. Davide Miggiano. L’intesa rappresenta uno sviluppo ulteriore del Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza ù da ultimo rinnovato a Roma il 28 maggio 2025 di cui costituisce una proiezione e una declinazione operativa sul territorio della provincia di Messina.

L’accordo mira a coordinare le attività di rispettiva competenza e a rendere più efficaci i controlli diretti a contrastare le violazioni in materia di gioco pubblico. Si tratta di un fenomeno particolarmente radicato nel territorio messinese, dove l’incidenza del gioco d’azzardo online risulta elevata: con riferimento all’anno 2025, la provincia ha fatto registrare la più alta spesa pro capite in rapporto alla media nazionale. Per la Procura Distrettuale, l’intesa consente di acquisire tempestivamente gli esiti delle analisi condotte da Agenzia Dogane e Monopoli e Guardia di Finanza in materia di gioco pubblico, anche in funzione dell’emersione di eventuali reati “spia” quali il riciclaggio e il reimpiego di capitali di provenienza illecita. Per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, l’accordo permette di incrementare lo sviluppo di analisi di rischio calibrate sul contesto territoriale e di potenziare attraverso lo scambio di informazioni e l’esecuzione dei controlli di rispettiva competenza l’azione di prevenzione e contrasto degli illeciti nel settore. L’accordo rappresenta un passo significativo per rafforzare il presidio di legalità sul territorio, contrastando il gioco d’azzardo illegale, l’evasione fiscale e le infiltrazioni criminali nel comparto dei giochi pubblici.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).