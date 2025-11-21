Accordo su affitti, sindacati: "Ci sarà più trasparenza e maggiore equilibrio"

A tutela del diritto all'abitazione

Gela. Le organizzazioni sindacali degli inquilini Sunia, Sicet e Uniat, insieme alle associazioni dei proprietari Uppi–Unione piccoli proprietari immobiliari e Unioncasa, hanno sottoscritto l'accordo territoriale per il Comune di Gela, redatto in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 16 gennaio 2017. L’intesa rappresenta un passo significativo per la regolamentazione del mercato degli affitti nel territorio comunale, fissando criteri aggiornati per la determinazione dei canoni concordati e garantendo maggiore trasparenza ed equilibrio nei rapporti tra proprietari e inquilini. Un risultato condiviso a tutela degli inquilini e delle famiglie. Il nuovo accordo territoriale, come abbia riferito a seguito della firma odierna, introduce parametri più adeguati alla realtà socio-economica locale e consentirà: una maggior accessibilità ai canoni di locazione, soprattutto per le famiglie con redditi medio-bassi; strumenti più chiari per la corretta applicazione dei canoni concordati; una riduzione delle situazioni di affitti non proporzionati; un utilizzo ordinato e trasparente delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa nazionale. Le organizzazioni sindacali evidenziano come l’aggiornamento dell’accordo rappresenti un elemento fondamentale per contrastare abusi, irregolarità e affitti fuori mercato, rafforzando la tutela del diritto all’abitare. "Il nuovo accordo territoriale rappresenta un risultato importante per la città. L’impegno congiunto di sindacati degli inquilini e associazioni dei proprietari permette di garantire maggiore equilibrio nel mercato delle locazioni, sostenendo il diritto alla casa e favorendo una gestione trasparente e responsabile degli affitti. Continueremo a lavorare affinché l’accordo venga applicato correttamente e nell’interesse della comunità", fanno sapere i sindacati.