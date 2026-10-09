"Accordo con Meloni? Nei territori non cambia nulla", Bellina: "Sud chiama nord pronto a sostenere Di Stefano bis"

Sanità e capitolo idrico sono i capisaldi del programma amministrativo con i quali il rapporto politico tra il sindaco e l'assessore Franzone si è consolidato, partendo dall'intesa di due anni fa

Gela. L'intesa nazionale tra "Sud chiama nord" del deputato Ars Cateno De Luca e il premier Giorgia Meloni, leader indiscussa di Fratelli d'Italia, ufficializzata ieri, riporta più di qualche riflessione nei territori, a maggior ragione in città dove il sindaco Terenziano Di Stefano governa anche insieme ai deluchiani, sempre molto vicini alla sua linea amministrativa ma in un contesto che guarda soprattutto al fronte progressista. "Non cambia assolutamente nulla - dice il referente provinciale di "Sud chiama nord" Angelo Bellina - è un accordo nazionale ma sul piano regionale De Luca mantiene le mani libere. Siamo civici, autonomisti e progressisti. Continuiamo con coerenza e serietà a sostenere la buona amministrazione del sindaco Di Stefano. Nei territori, il nostro appoggio andrà sempre ai buoni amministratori come Di Stefano, indipendentemente dalle collocazioni. A livello nazionale, presenteremo liste con il nostro simbolo". Bellina, due anni fa alle amministrative, nonostante un risultato elettorale sotto le aspettative da parte di "Sud chiama nord", fu tra i primi a stare con Di Stefano. Il gruppo ha poi ottenuto l'adesione dell'assessore Filippo Franzone e degli esponenti che lo sostennero alle urne (l'attuale assessore non raggiunse il ballottaggio nella corda alla fascia tricolore ma l'esito fu superiore ai pronostici iniziali). "Per noi - continua Bellina - il sindaco Di Stefano sta facendo un ottimo lavoro e saremo con lui, attraverso il nostro assessore Filippo Franzone, sempre molto impegnato per la città". Bellina, addirittura, si spinge oltre. "Se il sindaco Di Stefano deciderà di ricandidarsi, per dare continuità amministrativa alla città - conclude - saremo pronti a stare con lui". Sanità e capitolo idrico sono i capisaldi del programma amministrativo con i quali il rapporto politico tra il sindaco e l'assessore Franzone si è consolidato, partendo dall'intesa di due anni fa. Peraltro, il capo dell'amministrazione ha più volte avuto contatti con De Luca, pure durante il lungo presidio davanti all'ospedale Vittorio Emanuele quando il leader di "Sud chiama nord" arrivò a perorare la causa del potenziamento della struttura di Caposoprano.