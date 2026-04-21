Accolto in aula consiliare il baby sindaco della Quasimodo

Oggi il neo eletto ha visitato l’aula consiliare, incontrando l’amministrazione locale e presentando alcune proposte, in un’importante esperienza di educazione civica

Gela. All’istituto comprensivo “Quasimodo” si è svolta nei giorni scorsi una delle esperienze più significative di educazione civica per gli studenti: l’elezione del “baby sindaco”, un’iniziativa che avvicina i più giovani ai meccanismi della democrazia e alla vita amministrativa del territorio.

Dopo una vera e propria campagna elettorale interna, fatta di programmi, confronti e presentazioni davanti ai compagni, gli alunni hanno espresso il loro voto, scegliendo il rappresentante che avrà il compito di farsi portavoce delle idee e delle esigenze della comunità scolastica. Un momento formativo che ha permesso agli studenti di comprendere concretamente il valore della partecipazione e del confronto democratico.

La giornata di oggi ha segnato un ulteriore passo importante nel percorso: il neo eletto baby sindaco, accompagnato da una delegazione di studenti e docenti, è stato accolto in visita istituzionale presso l’aula consiliare del Comune. Qui ha incontrato l’amministrazione locale, vivendo in prima persona l’atmosfera e le dinamiche del governo cittadino. Il baby sindaco ha avuto anche l’occasione di intervenire, presentando alcune idee emerse a scuola, tra cui iniziative per migliorare gli spazi condivisi e promuovere il rispetto dell’ambiente. Esperienze come questa dimostrano quanto sia importante coinvolgere le nuove generazioni nei processi decisionali, rendendole protagoniste attive della vita sociale fin da subito.